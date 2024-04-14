هدف المصري الأول ضد سيراميكا - معتز زدام (الدوري المصري)
الأحد، 14 أبريل 2024 - 17:34
"صاروخ بيزغرط في الشبكة بووووووووم"💣.. مدفع معتز زدام يضع المصري في المقدمة على حساب سيراميكا🔥 pic.twitter.com/gj6ULUmejP— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 14, 2024
هدف المصري الأول ضد سيراميكا - معتز زدام (الدوري المصري)
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