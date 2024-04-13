ملخص فوز دورتموند على مونشنجلادباخ 2-1 (الدوري الألماني)

السبت، 13 أبريل 2024 - 20:44

4/13/2024 8:44:54 PM ملخص فوز دورتموند على مونشنجلادباخ 2-1 (الدوري الألماني)

ملخص فوز دورتموند على مونشنجلادباخ 2-1 (الدوري الألماني)

دورتموند مونشنجلادباخ الدوري الألماني
نرشح لكم
ملخص فوز شتوتجارت على فرانكفورت 3-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على كولن 2-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز مانشستر سيتي على لوتون 5-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أتليتكو مدريد على جيرونا 3-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز بنفيكا على مارسيليا 2-1 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز باير ليفركوزن على وست هام 2-0 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز أتالانتا على ليفربول 3-0 (الدوري الأوروبي) هدف روما الأول ضد ميلان - جانلوكا مانشيني (الدوري الأوروبي)
أخر الأخبار
الـ 15 والدوري الـ 36.. أحلام ريال مدريد تحسمها موقعتا مانشستر سيتي والكلاسيكو 3 ساعة | الدوري الإسباني
باريس والكلاسيكو وجيرونا والمزيد.. معارك برشلونة الحاسمة في نهاية ولاية تشافي 3 ساعة | الدوري الإسباني
بـ 8 لاعبين مختلفين ورائعة فيليكس.. برشلونة يهزم قادش بعين على باريس سان جيرمان 3 ساعة | الدوري الإسباني
4 انتصارات في 13 مباراة.. إقالة بطل البرتغال من تدريب بشكتاش 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الوداد يفشل في التأهل لـ دوري أبطال إفريقيا 2024-25 4 ساعة | الكرة الإفريقية
نهاية موسم كومان للإصابة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - جواو رافائيل يعلن نهاية أزمة مستحقاته مع الزمالك بعد عامين 4 ساعة | كرة طائرة
كرة طائرة – الأحمر يستعيد اللقب.. سيدات الأهلي أبطال كأس مصر بالفوز على الشمس 4 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 3 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك