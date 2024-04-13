ملخص فوز بايرن ميونيخ على كولن 2-0 (الدوري الألماني)
السبت، 13 أبريل 2024 - 18:57
ملخص فوز بايرن ميونيخ على كولن 2-0 (الدوري الألماني)
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