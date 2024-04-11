أهداف فوز الهلال على الاتحاد 4-1 (السوبر السعودي)
الخميس، 11 أبريل 2024 - 21:55
المجد الأزرق.. يتواصل🔵🏆— SSC (@ssc_sports) April 11, 2024
شاهد رباعية الهلال في شباك الاتحاد بصوت فارس عوض⬇#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/DdNLp0R8tB
أهداف فوز الهلال على الاتحاد 4-1 (السوبر السعودي)
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