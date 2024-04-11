ملخص فوز الأهلي على زد 1-0 (الدوري المصري)

الخميس، 11 أبريل 2024 - 21:24

4/11/2024 9:24:10 PM ملخص فوز الأهلي على زد 1-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز الأهلي على زد 1-0 (الدوري المصري)

الأهلي زد الدوري المصري
نرشح لكم
أهداف فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 3-0 (الدوري المصري) هدف الزمالك الملغي أمام الاتحاد السكندري - سامسون أكينيولا (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني أمام الاتحاد - ناصر ماهر (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول أمام الاتحاد - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري) أهداف فوز فيوتشر على المصري 2-1 (الدوري المصري) هدف فيوتشر الأول في المصري - أحمد عاطف (الدوري المصري) أول ظهور ورسالة من أحمد رفعت بعد خروجه من المستشفى مدرب إنبي يتحدث عن التعادل مع الأهلي
أخر الأخبار
زيزو يهدي هدفيه في الاتحاد لروح معد الزمالك البدني الراحل 26 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 26 دقيقة | الدوري المصري
صلاح لم يكن كافيا للإنقاذ.. أتالانتا يضرب ليفربول بثلاثية في أنفيلد 37 دقيقة | المحترفون
أسبوع مانشيني.. روما ينتصر على ميلان لأول مرة منذ 2019 في الدوري الأوروبي 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشرق الأوسط: القبض على مشجع بعد الاعتداء على حمد الله 52 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب زد: نواجه سوء توفيق في المباريات الأخيرة.. واستقبلنا هدفا بتسديدة غير متوقعة ساعة | الدوري المصري
وسام أبو علي يكشف ما طلبه منه كولر أمام زد ساعة | الدوري المصري
كولر: اللاعبون بشر وليسوا ماكينات.. وأردنا إسعاد الجمهور بالفوز في العيد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 3 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 4 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى