هدف الزمالك الثاني أمام الاتحاد - ناصر ماهر (الدوري المصري)
الخميس، 11 أبريل 2024 - 19:48
يا ناصر يا رايق 🏹🔥 ناصر ماهر يسجل أولى أهدافه مع الزمالك بعد أسيست ولا أروع من فتوح#ONTime_Sports pic.twitter.com/VnnT4rADwM— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 11, 2024
هدف الزمالك الثاني أمام الاتحاد - ناصر ماهر (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص فوز الأهلي على زد 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 3-0 (الدوري المصري) هدف الزمالك الملغي أمام الاتحاد السكندري - سامسون أكينيولا (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول أمام الاتحاد - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري) أهداف فوز فيوتشر على المصري 2-1 (الدوري المصري) هدف فيوتشر الأول في المصري - أحمد عاطف (الدوري المصري) أول ظهور ورسالة من أحمد رفعت بعد خروجه من المستشفى مدرب إنبي يتحدث عن التعادل مع الأهلي