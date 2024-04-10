هدف أتليتكو مدريد الأول في دورتموند - رودريجو دي بول (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 21:32
الضغط يولد أخطاء.. دي بول يستغل الفرصة ويفتتح التسجيل مبكرا في مرمى بوروسيا دورتموند ⚽pic.twitter.com/66HV3bGoGZ— FilGoal (@FilGoal) April 10, 2024
هدف أتليتكو مدريد الأول في دورتموند - رودريجو دي بول (دوري أبطال أوروبا)
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