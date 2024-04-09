هدف ريال مدريد الثالث في مانشستر سيتي - فالفيردي (أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 22:45
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 9, 2024
Federico Valverde with a sweet volley! 3-3! What a game! #beINUCL #UCL #RMAMCI pic.twitter.com/j7yezALTL0
هدف ريال مدريد الثالث في مانشستر سيتي - فالفيردي (أبطال أوروبا)
نرشح لكم
ملخص تعادل أرسنال ضد بايرن ميونيخ 2-2 (أبطال أوروبا) ملخص تعادل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي 3-3 (أبطال أوروبا) هدف تعادل أرسنال في بايرن - تروسارد (أبطال أوروبا) هدف مانشستر سيتي الثالث في ريال مدريد - جفارديول (أبطال أوروبا) هدف مانشستر سيتي الثاني في ريال مدريد - فودين (أبطال أوروبا) هدف بايرن الثاني في أرسنال (أبطال أوروبا) هدف بايرن الأول في أرسنال - جنابري (أبطال أوروبا) هدف أرسنال الأول في بايرن - ساكا (أبطال أوروبا)