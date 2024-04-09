هدف ريال مدريد الأول في سيتي - كامافينجا (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 21:19
Goal!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 9, 2024
Real Madrid are level! Eduardo Camavinga's shot comes off Rúben Dias. 1-1! #beINUCL #UCL #RMAMCI pic.twitter.com/3IZhG7xA3L
هدف ريال مدريد الأول في سيتي - كامافينجا (دوري أبطال أوروبا)
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