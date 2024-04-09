هدف مانشستر سيتي الأول في ريال مدريد - بيرناردو (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 21:10
تلعب بالعقل 🧠— FilGoal (@FilGoal) April 9, 2024
برناردو سيلفا يا لعـــــــــــيب يستغل تقدم لونين ويسجل الهدف الأول 🤯pic.twitter.com/mxCtxZaHpR
هدف مانشستر سيتي الأول في ريال مدريد - بيرناردو (دوري أبطال أوروبا)
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