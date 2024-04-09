طرد رونالدو بعد اشتباك مع البليهي في مباراة النصر والهلال بالسوبر

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 11:59

4/9/2024 11:59:49 AM

طرد رونالدو بعد اشتباك مع البليهي في مباراة النصر والهلال بالسوبر