هدف الأهلي الثاني في إنبي - كهربا (الدوري المصري)
الإثنين، 08 أبريل 2024 - 23:48
جووووووووول💥⚽..كهربا بيعيد على الأهلاوية قبل العيد🔥 بالهدف الثاني في مرمى إنبي pic.twitter.com/9NX8Ct8HwG— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 8, 2024
هدف الأهلي الثاني في إنبي - كهربا (الدوري المصري)
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