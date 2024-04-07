هدف فيوتشر الأول في الزمالك - جوناثان نجويم (الكونفدرالية)
الأحد، 07 أبريل 2024 - 22:42
هــدف البطولــــة 😱— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2024
ركنية مباشرة تسكن شباك الزمالك 🥅⚽️#كأس_الإتحاد_الإفريقي | #الزمالك_فيوتشر pic.twitter.com/BNkGGwIOFd
هدف فيوتشر الأول في الزمالك - جوناثان نجويم (الكونفدرالية)
نرشح لكم
ملخص فوز توتنام على نوتينجهام 3-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل الزمالك مع فيوتشر 1-1 (الكونفدرالية) هدف فوز يوفنتوس على فيورنتينا 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز نابولي على مونزا 4-2 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد وليفربول 2-2 (الدوري الإنجليزي) هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد - (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني في ليفربول - كوبي ماينو (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل مانسشتر يونايتد في ليفربول - برونو (الدوري الإنجليزي)