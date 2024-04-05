بمشاركة مرموش.. ملخص تعادل فرانفكفورت مع بريمن 1-1 (الدوري الألماني)

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 23:02

4/5/2024 11:02:23 PM بمشاركة مرموش.. ملخص تعادل فرانفكفورت مع بريمن 1-1 (الدوري الألماني)

بمشاركة مرموش.. ملخص تعادل فرانفكفورت مع بريمن 1-1 (الدوري الألماني)

فرانكفورت بريمن الدوري الألماني
نرشح لكم
ملخص فوز ليل على مارسيليا 3-1 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز تشيلسي القاتل على مانشستر يونايتد 4-3 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد 3-1 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني ضد شيفيلد - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول ضد شيفيلد - داروين نونيز (الدوري الإنجليزي) هدف فوز فيورنتينا على أتالانتا 1-0 (كأس إيطاليا) ملخص فوز باريس سان جيرمان على رين 1-0 (كأس فرنسا) ملخص فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا 4-1 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي 58 دقيقة | المحترفون
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء ساعة | سعودي في الجول
السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف ساعة | الكرة الإفريقية
هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الرابع والثلاثون.. الأهلي يسترد لقب الدوري الغائب بالفوز على الزمالك ساعة | كرة طائرة
الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي 4 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر