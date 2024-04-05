ملخص فوز الاتحاد على المصري 3-2 (الدوري المصري)

هدفا تعادل فاركو مع إنبي 1-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز تشيلسي القاتل على مانشستر يونايتد 4-3 (الدوري الإنجليزي)

هدف فوز البنك الأهلي على الداخلية 1-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد 3-1 (الدوري الإنجليزي)

الـVAR يلغي هدفا رائعا للاتحاد عن طريق مابولولو في شباك المصري

هدف الاتحاد الأول ضد المصري - باهر المحمدي في مرماه (الدوري المصري)