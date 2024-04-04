الـVAR يلغي هدفا رائعا للاتحاد عن طريق مابولولو في شباك المصري
الخميس، 04 أبريل 2024 - 23:10
الـVAR يلغي هدفا رائعا للاتحاد عن طريق مابولولو في شباك المصري
نرشح لكم
هدفا تعادل فاركو مع إنبي 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز الاتحاد على المصري 3-2 (الدوري المصري) هدف فوز البنك الأهلي على الداخلية 1-0 (الدوري المصري) هدف الاتحاد الأول ضد المصري - باهر المحمدي في مرماه (الدوري المصري) أهداف فوز الإسماعيلي على سموحة 2-1 (الدوري المصري) أهداف فوز المقاولون العرب على الجونة 2-1 (الدوري المصري) هدفا تعادل سيراميكا مع زد 1-1 (الدوري المصري) هدف المقاولون الثاني في الجونة - محمد سالم (الدوري المصري)