الـVAR يلغي هدفا رائعا للاتحاد عن طريق مابولولو في شباك المصري

هدفا تعادل فاركو مع إنبي 1-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز الاتحاد على المصري 3-2 (الدوري المصري)

هدف فوز البنك الأهلي على الداخلية 1-0 (الدوري المصري)

هدف الاتحاد الأول ضد المصري - باهر المحمدي في مرماه (الدوري المصري)