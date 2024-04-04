أهداف فوز الإسماعيلي على سموحة 2-1 (الدوري المصري)
الخميس، 04 أبريل 2024 - 00:37
أحمد الشيخ يخطف الفوز للإسماعيلي في الوقت القاتل💥💥أهداف مباراة الإسماعيلي وسموحة 1/2 في دوري نايل ⚽🏆 pic.twitter.com/pX6B36hdW3— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 3, 2024
أهداف فوز الإسماعيلي على سموحة 2-1 (الدوري المصري)
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