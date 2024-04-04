أهداف فوز المقاولون العرب على الجونة 2-1 (الدوري المصري)

هدفا تعادل سيراميكا مع زد 1-1 (الدوري المصري)

هدف المقاولون الثاني في الجونة - محمد سالم (الدوري المصري)

هدف زد الأول ضد سيراميكا - عبد الرحمن البانوبي (الدوري المصري)

هدف الجونة الأول في المقاولون - حسام غانم (الدوري المصري)