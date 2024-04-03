هدف المقاولون الثاني في الجونة - محمد سالم (الدوري المصري)

الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 23:49

4/3/2024 11:49:21 PM هدف المقاولون الثاني في الجونة - محمد سالم (الدوري المصري)

هدف المقاولون الثاني في الجونة - محمد سالم (الدوري المصري)

محمد سالم المقاولون العرب الجونة
نرشح لكم
أهداف فوز الإسماعيلي على سموحة 2-1 (الدوري المصري) أهداف فوز المقاولون العرب على الجونة 2-1 (الدوري المصري) هدفا تعادل سيراميكا مع زد 1-1 (الدوري المصري) هدف زد الأول ضد سيراميكا - عبد الرحمن البانوبي (الدوري المصري) هدف سموحة الأول ضد الإسماعيلي - جونيور أجايي (الدوري المصري) هدف سيراميكا الأول ضد زد - صديق أوجولا (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد مودرن فيوتشر - المثلوثي (الكونفدرالية) هدف مودرن فيوتشر الأول ضد الزمالك - علي ياسر (الكونفدرالية)
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك 3 ساعة | كرة طائرة
الرياضية: النصر يستوفي شروط الرخصة الآسيوية 4 ساعة | سعودي في الجول
مجدي عبد العاطي: لم نستفد من التوقف الدولي.. والتوفيق لم يحالفنا ضد سيراميكا 4 ساعة | الدوري المصري
أحمد الشيخ: تعبت للظهور بشكل جيد مع الإسماعيلي.. وسعيد بالمساهمة في الفوز 4 ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك: أوباما طلب استكمال اللقاء رغم إصابته.. وموعد عودته 4 ساعة | الدوري المصري
جوارديولا: الأهداف تجري في عروق فودين.. والتأهل لدوري أبطال أوروبا مهم 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - جلسة جوميز وبرنامج خاص لـ ناصر ماهر 5 ساعة | الكرة المصرية
عودة قوية لـ الشيخ وأجايي.. الإسماعيلي ينتصر على سموحة بثنائية قاتلة 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي