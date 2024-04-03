هدف الجونة الأول في المقاولون - حسام غانم (الدوري المصري)
الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 23:03
هفوة دفاعية قاتلة تمنح الجونة التعادل في مواجهة المقاولون🔥🔥 pic.twitter.com/CqGKqJuusc— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 3, 2024
هدف الجونة الأول في المقاولون - حسام غانم (الدوري المصري)
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