هدف سيراميكا الأول ضد زد - صديق أوجولا (الدوري المصري)
الأربعاء، 03 أبريل 2024 - 22:52
أسيست دوا من القندوسي🔥🔥.. صديق أوجولا يضع سيراميكا في المقدمة على حساب زد pic.twitter.com/F0zRov45xZ— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 3, 2024
هدف سيراميكا الأول ضد زد - صديق أوجولا (الدوري المصري)
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