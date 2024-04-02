هدف النصر الثالث في أبها - رونالدو (الدوري السعودي)
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 22:07
الهاتريك يصل🔥✅ ⚽⚽⚽— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024
رونالدو.. يسجل الهدف الرابع
أبها 0 × 4 النصر
#دوري_روشن_السعودي #أبها_النصر | #SSC pic.twitter.com/k4PWfZw972
هدف النصر الثالث في أبها - رونالدو (الدوري السعودي)
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