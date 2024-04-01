هدف فوز الأهلي على الاتحاد 1-0 (الدوري السعودي)
الإثنين، 01 أبريل 2024 - 23:16
هدف الأهلي الأول من فراس البريكان بصوت المعلق محمد حسين 🎙#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/m9SXomofuj— SSC (@ssc_sports) April 1, 2024
هدف فوز الأهلي على الاتحاد 1-0 (الدوري السعودي)
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