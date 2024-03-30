ملخص فوز باير ليفركوزن على هوفنهايم 2-1 (الدوري الألماني)

السبت، 30 مارس 2024 - 20:23

3/30/2024 8:23:03 PM ملخص فوز باير ليفركوزن على هوفنهايم 2-1 (الدوري الألماني)

ملخص فوز باير ليفركوزن على هوفنهايم 2-1 (الدوري الألماني)

باير ليفركوزن الدوري الألماني هوفنهايم
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