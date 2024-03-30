أهداف فوز أتالانتا على نابولي 3-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 30 مارس 2024 - 15:56
بثلاثية نظيفة.. أتالانتا يقسو على نابولي على ملعب دييجو مارادونا بافتتاح الجولة 30 من #الدوري_الإيطالي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 30, 2024
شاهد أهداف المباراة.. pic.twitter.com/2r8mlDYnw9
أهداف فوز أتالانتا على نابولي 3-0 (الدوري الإيطالي)
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