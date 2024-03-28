مساعد مدرب نادي الحزم: لاعبان تسببا في حبي للزمالك.. وأتمنى ضم محمد هاني
الخميس، 28 مارس 2024 - 22:15
مساعد مدرب نادي الحزم: لاعبان تسببا في حبي للزمالك.. وأتمنى ضم محمد هاني
نرشح لكم
كهربا يحكي كواليس ما حدث بينه وبين كولر من أجل حضور فرح شقيقته كهربا: طلبت 20 مليون من الزمالك وألعب لـ الأهلي "ببلاش" ملخص فوز الأهلي الليبي على الإسماعيلي 2-0 (ودي) هدف مصر الأولمبي الأول ضد أستراليا - محمد شحاتة (كأس غرب آسيا) إصابة إمام عاشور خلال مباراة مصر ونيوزيلندا (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز مصر على نيوزيلندا 1-0 (كأس عاصمة مصر) إمام عاشور يكشف حقيقة طلب العودة إلى الزمالك أهداف فوز الجونة على الزمالك 3-2 (الدوري المصري)