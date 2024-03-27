أهداف فوز كرواتيا ضد مصر 2/4 (كأس عاصمة مصر)
الأربعاء، 27 مارس 2024 - 00:21
أهداف فوز كرواتيا ضد مصر 2/4 (كأس عاصمة مصر)
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