ملخص فوز الأهلي الليبي على الإسماعيلي 2-0 (ودي)

الإثنين، 25 مارس 2024 - 01:55

3/25/2024 1:55:22 AM ملخص فوز الأهلي الليبي على الإسماعيلي 2-0 (ودي)

ملخص فوز الأهلي الليبي على الإسماعيلي 2-0 (ودي)

الإسماعيلي الأهلي الليبي محمد عبد السميع عبد الرحمن مجدي
نرشح لكم
هدف مصر الأولمبي الأول ضد أستراليا - محمد شحاتة (كأس غرب آسيا) إصابة إمام عاشور خلال مباراة مصر ونيوزيلندا (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز مصر على نيوزيلندا 1-0 (كأس عاصمة مصر) إمام عاشور يكشف حقيقة طلب العودة إلى الزمالك أهداف فوز الجونة على الزمالك 3-2 (الدوري المصري) أهداف فوز البنك الأهلي على الأهلي 4-3 (الدوري المصري) هدف التعادل للزمالك ضد الجونة - أحمد فتوح (الدوري المصري) هدف الجونة الأول في الزمالك - رضا صلاح (الدوري المصري)
أخر الأخبار
بالعلامة الكاملة.. أمريكا تتوج بلقب دوري أمم الكونكاكاف للمرة الثالثة على التوالي 22 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات الإثنين 25 مارس 2024.. منتخب الشباب يواجه تونس وديا 34 دقيقة | منتخب مصر
عضو اتحاد الكرة: أحيانا تنتهي مسيرة لاعبي الدرجة الثالثة والرابعة بسبب الإصابات 8 ساعة | الكرة المصرية
كروس: سأقرر مستقبلي خلال شهر أو شهرين.. ولا أعرف أين سيلعب مبابي 8 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس مودرن فيوتشر: ننتظر قرارا بنقل رفعت إلى القاهرة 8 ساعة | الدوري المصري
نادر شوقي: ما حدث لـ رفعت رسالة من الله لكي يعمل الكل بشكل صحيح 9 ساعة | الدوري المصري
في أجواء جماهيرية رائعة.. الإسماعيلي يخسر من الأهلي الليبي في احتفالات المئوية 9 ساعة | الكرة المصرية
تفوق جديد ضد منتخب لاتيني.. إيطاليا تنتصر على الإكوادور بثنائية 9 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر