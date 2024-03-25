هدفا فوز إيطاليا على الإكوادور 2-0 (ودي)
الإثنين، 25 مارس 2024 - 00:23
إيطاليا تفوز بهدفين دون رد على الإكوادور في مباراة ودية— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 24, 2024
شاهد هدفي المباراة#إيطاليا_الإكوادور#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/3hFWYQB370
هدفا فوز إيطاليا على الإكوادور 2-0 (ودي)
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