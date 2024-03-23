هدف مصر الأولمبي الأول ضد أستراليا - محمد شحاتة (كأس غرب آسيا)
السبت، 23 مارس 2024 - 23:25
المنتخب المصري يعود ويسجل هدف التعادل #أستراليا_مصر #بطولة_غرب_آسيا_للمنتخبات_الأولمبية #WAFFU23 pic.twitter.com/U768vPTziR— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 23, 2024
هدف مصر الأولمبي الأول ضد أستراليا - محمد شحاتة (كأس غرب آسيا)
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