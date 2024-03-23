هدف مصر الأولمبي الأول ضد أستراليا - محمد شحاتة (كأس غرب آسيا)

السبت، 23 مارس 2024 - 23:25

3/23/2024 11:25:48 PM هدف مصر الأولمبي الأول ضد أستراليا - محمد شحاتة (كأس غرب آسيا)

هدف مصر الأولمبي الأول ضد أستراليا - محمد شحاتة (كأس غرب آسيا)

مصر الأولمبي أستراليا كأس غرب آسيا
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