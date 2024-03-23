هدف فوز البرازيل على إنجلترا - إندريك (ودي)
السبت، 23 مارس 2024 - 22:54
🇧🇷 إندريك فيليبي يسجل حضوره الدولي الأول#مباراة_ودية #انجلترا_البرازيل pic.twitter.com/bPJbtlKHjj— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2024
هدفه الدولي الأول
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