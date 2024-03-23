هدف صاعق لـ ألمانيا ضد فرنسا في أول 7 ثوان - فلوريان فيرتز (ودي)
السبت، 23 مارس 2024 - 22:28
فيرتز يصدم المنتخب الفرنسي بهدف مبكر من صناعة كروس #مباراة_ودية #فرنسا_المانيا pic.twitter.com/4odwo5ZJQj— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2024
هدف صاعق لـ ألمانيا ضد فرنسا في أول 7 ثوان - فلوريان فيرتز (ودي)
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