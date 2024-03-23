ملخص فوز مصر على نيوزيلندا 1-0 (كأس عاصمة مصر)

السبت، 23 مارس 2024 - 01:33

3/23/2024 1:33:06 AM ملخص فوز مصر على نيوزيلندا 1-0 (كأس عاصمة مصر)

ملخص فوز مصر على نيوزيلندا 1-0 (كأس عاصمة مصر)

مصر نيوزيلندا كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
إصابة إمام عاشور خلال مباراة مصر ونيوزيلندا (كأس عاصمة مصر) هدف مصر الأول أمام نيوزيلندا - مصطفى محمد (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز الجزائر على منتخب مصر للشباب 2-1 (الدورة الودية) هدف فوز مصر الأولمبي على الإمارات - بلال مظهر (كأس غرب آسيا) مؤتمر حسام حسن قبل مباراة نيوزيلاندا تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر مؤتمر حسام حسن لإعلان قائمة منتخب مصر كيف سيتعامل حسام حسن مع أزمات صلاح والمنتخب؟
أخر الأخبار
كرة يد - سيدات الأهلي يواجهن الشمس في نهائي الكأس ساعة | رياضة نسائية
نهائي كأس عاصمة مصر - كرواتيا أم تونس؟ موعد مباراة مصر المقبلة والقناة الناقلة والحكام ساعة | منتخب مصر
بداية دياز مع المغرب بالفوز على أنجولا.. وظهور قندوسي الأول في انتصار الجزائر ساعة | الوطن العربي
كولومبيا لا تخسر من الأوروبيين وتنتصر على إسبانيا.. وهولندا تكتسح اسكتلندا ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب كرواتيا: جماهير مصر سيسعدها رؤية مودريتش ساعة | الكرة الأوروبية
حسام حسن: هذه أهمية الفوز على نيوزيلندا.. وقلت للاعبين إن المباراة الدولية بمليون دوري 2 ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: لا نشعر بأننا جدد في المنتخب.. والأداء سيتحسن في المستقبل 2 ساعة | منتخب مصر
الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا 4 المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف مستجدات حالة رفعت وسبب عدم سفره للعلاج في الخارج