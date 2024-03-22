هدف مصر الأول أمام نيوزيلندا - مصطفى محمد (كأس عاصمة مصر)

حكم المباراة يعود للـ VAR ويحتسب ركلة جزاء لمنتخبنا.. وينجح مصطفى محمد في إحراز الهدف الأول في شباك نيوزيلاندا ⚽💥#كأس_عاصمة_مصر pic.twitter.com/D1TztLDs8Y