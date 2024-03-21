هدف فوز مصر الأولمبي على الإمارات - بلال مظهر (كأس غرب آسيا)
الخميس، 21 مارس 2024 - 00:30
منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول #مصر_الإمارات#بطولة_غرب_آسيا_للمنتخبات_الأولمبية pic.twitter.com/fah8FZwdeY— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 20, 2024
هدف فوز مصر الأولمبي على الإمارات - بلال مظهر (كأس غرب آسيا)
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