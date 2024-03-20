تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر
الأربعاء، 20 مارس 2024 - 00:33
تعلميات الجهاز الفني للاعبين ومزاح إمام عاشور وعمر مرموش ضمن أجواء معسكر منتخب مصر والتي تكشفها كاميرا @FilGoal للمتابعين ⚽🇪🇬— FilGoal (@FilGoal) March 19, 2024
تصوير: هلال عادل 🎥 pic.twitter.com/mzuTPT3y0b
تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر
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