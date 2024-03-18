ملخص فوز باريس سان جيرمان على مونبيلييه 6-2 (الدوري الفرنسي)
الإثنين، 18 مارس 2024 - 00:22
ملخص فوز باريس سان جيرمان على مونبيلييه 6-2 (الدوري الفرنسي)
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