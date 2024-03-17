ملخص فوز باير ليفركوزن على فرايبورج 3-2 (الدوري الألماني)
الأحد، 17 مارس 2024 - 21:20
ملخص فوز باير ليفركوزن على فرايبورج 3-2 (الدوري الألماني)
نرشح لكم
هدف فوز روما على ساسولو 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ميلان على فيرونا 3-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على آينتراخت فرانكفورت 3-1 (الدوري الألماني) هدفا فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على دارمشتات 5-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز باير ليفركوزن على كاراباج 3-2 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز برايتون على روما 1-0 (الدوري الأوروبي) صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على سبارتا براج 6-1 (الدوري الأوروبي)