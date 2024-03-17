هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد (كأس إنجلترا)
الأحد، 17 مارس 2024 - 18:43
صلاح يتقدم ⚽💪pic.twitter.com/7TgHu6D945— FilGoal (@FilGoal) March 17, 2024
هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد (كأس إنجلترا)
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