الرياح تتسبب في هدف خرافي وقاتل بـ الدوري الأمريكي
الأحد، 17 مارس 2024 - 00:09
THAT'S WHY THEY CALL IT THE WINDY CITY— Major League Soccer (@MLS) March 16, 2024
Stoppage-time scenes in Chicago! 🤯 pic.twitter.com/8vZQppXIHL
الرياح تتسبب في هدف خرافي وقاتل بـ الدوري الأمريكي
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