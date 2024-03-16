ملخص فوز بايرن ميونيخ على دارمشتات 5-2 (الدوري الألماني)

السبت، 16 مارس 2024 - 19:14

3/16/2024 7:14:13 PM ملخص فوز بايرن ميونيخ على دارمشتات 5-2 (الدوري الألماني)

ملخص فوز بايرن ميونيخ على دارمشتات 5-2 (الدوري الألماني)

بايرن ميونيخ
نرشح لكم
ملخص فوز باير ليفركوزن على كاراباج 3-2 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز برايتون على روما 1-0 (الدوري الأوروبي) صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على سبارتا براج 6-1 (الدوري الأوروبي) صلاح سجل هدفا وصنع 2 في 6 دقائق أمام سبارتا براج (الدوري الأوروبي) ملخص فوز سان جيلواز على فنربخشة 1-0 (دوري المؤتمر الأوروبي) ملخص فوز ميلان على سلافيا براج 3-1 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز وست هام على فرايبورج 5-0 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز بنفيكا على رينجرز 1-0 (الدوري الأوروبي)
أخر الأخبار
مباشر الدوري السعودي - الفتح (1)-(0) اتحاد جدة.. جوووول أوووول 19 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر الدوري السعودي - الهلال (0)-(0) ضمك.. بداية اللقاء وطارق أساسي 19 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل ضمك - طارق حامد أساسي أمام الهلال 36 دقيقة | سعودي في الجول
رقم قياسي لـ كين في خماسية بايرن ميونيخ على دارمشتات 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل – حجازي أساسي مع اتحاد جدة أمام الفتح 52 دقيقة | المحترفون
بمشاركة مصطفى.. ستراسبورج يهزم نانت بثلاثية ويبقيه في مراكز الهبوط ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تعليماته لـ محمد هاني في مران منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
مباشر كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (2)-(0) نيوكاسل.. النهاية تقترب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 4 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك