هدف ريال مدريد الأول في أوساسونا - فينيسيوس (الدوري الإسباني)
السبت، 16 مارس 2024 - 17:27
⚽️🔥 فينيسوس احتاج لـ 3 دقائق فقط ليفتتح التسجيل للميرينغي#الدوري_الإسباني | #أوساسونا_ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/Yc0S2aZZiM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2024
هدف ريال مدريد الأول في أوساسونا - فينيسيوس (الدوري الإسباني)
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