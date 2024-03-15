ملخص فوز النصر على أهلي جدة 1-0 (الدوري السعودي)
الجمعة، 15 مارس 2024 - 23:25
ملخص فوز النصر على أهلي جدة 1-0 (الدوري السعودي)
نرشح لكم
ملخص فوز الهلال على اتحاد جدة 2-0 (دوري أبطال آسيا) ملخص فوز الرائد على النصر 3-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز الهلال على الاتحاد 3-1 (الدوري السعودي) ملخص تعادل النصر والحزم 4-4 (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على الشباب 3-2 (الدوري السعودي) صناعة طارق حامد.. هدفا تعادل ضمك ضد الفتح 1-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز الهلال على سباهان 3-1 (دوري أبطال آسيا) ملخص فوز النصر على الفيحاء 2-0 (دوري أبطال آسيا)
أخر الأخبار
تين هاج يحسم مستقبل راشفورد 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي