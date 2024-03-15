ميدو مصيلحي: حزين على طريقة رحيلي من الأهلي

درس في الطائرة.. مدرب الزمالك يشرح أسماء المراكز وتحركات اللاعبين وقوانين غير معروفة

مدرب الزمالك للطائرة: توصلت لاتفاق "جنتلمان" مع اللاعبين بخصوص المستحقات المتأخرة

الحوار الكامل مع أحمد عاشور مدرب الزمالك للكرة الطائرة بعد التتويج بالدوري والكأس