صلاح سجل هدفا وصنع 2 في 6 دقائق أمام سبارتا براج (الدوري الأوروبي)
الخميس، 14 مارس 2024 - 23:00
محمد صلاح يقود ليفربول لمهرجان تهديفي#الدوري_الاوروبي #ليفربول_سبارتا pic.twitter.com/F6TqykdDff— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2024
صلاح سجل هدفا وصنع 2 في 6 دقائق أمام سبارتا براج (الدوري الأوروبي)
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