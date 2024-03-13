هدف إنتر الأول ضد أتليتكو مدريد - فيديريكو ديماركو (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 13 مارس 2024 - 23:03
فيديريكو ديماركو يفتتح التسجيل للإنتر ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #أتلتيكو_مدريد_إنتر pic.twitter.com/B9UoUZOPYF— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 13, 2024
هدف إنتر الأول ضد أتليتكو مدريد - فيديريكو ديماركو (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
ملخص فوز أتليتكو مدريد على إنتر 2-1 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز دورتموند على إيندهوفن 2-0 (دوري أبطال أوروبا) هدف دورتموند الثاني في إيندهوفن - رويس (دوري أبطال أوروبا) فرصة تأهل لـ أتليتكو مدريد الضائعة في الوقت القاتل ضد إنتر (دوري أبطال أوروبا) هدف أتليتكو مدريد الثاني ضد إنتر - ممفيس ديباي (دوري أبطال أوروبا) هدف أتليتكو مدريد الأول ضد إنتر - أنطوان جريزمان (دوري أبطال أوروبا) هدف دورتموند الأول في إيندهوفن - سانشو (دوري أبطال أوروبا) ركلات ترجيح فوز أرسنال على بورتو 4-2 (دوري أبطال أوروبا)