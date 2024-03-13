ملخص تعادل المصري أمام زد 2-2 (الدوري المصري)
الأربعاء، 13 مارس 2024 - 01:22
🔥🏆 أهداف مباراة النادي المصري ونادي زد 2-2 في دوري نايل #ONTime_Sports pic.twitter.com/ewOmbCjzD3— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 12, 2024
ملخص تعادل المصري أمام زد 2-2 (الدوري المصري)
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