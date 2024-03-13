ركلات ترجيح فوز أرسنال على بورتو 4-2 (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 13 مارس 2024 - 01:19
"They know how to celebrate a win Arsenal..."— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 12, 2024
Our panel reflects on a Arsenal reaching the quarter-finals of the Champions League. #beINUCL #UCL #ArsenalPorto pic.twitter.com/e3VV2UNycI
ركلات ترجيح فوز أرسنال على بورتو 4-2 (دوري أبطال أوروبا)
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