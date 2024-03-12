هدف الجونة الأول في الزمالك - رضا صلاح (الدوري المصري)
الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 22:43
خطأ دفاعي يكلف الزمالك هدفا في مرماه 🥅pic.twitter.com/DXs33bmnXa— FilGoal (@FilGoal) March 12, 2024
هدف الجونة الأول في الزمالك - رضا صلاح (الدوري المصري)
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