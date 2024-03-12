هدف الأهلي الأول أمام البنك الأهلي - أنتوني موديست (الدوري المصري)

أنتوني موديست يسجل رابع أهدافه بقميص الأهلي (3 في الدوري - هدف في السوبر المصري)



موديست سجل في آخر ثلاث مشاركات بمسابقة الدوري أمام كل من الجونة وبلدية المحلة والبنك الأهلي 🔴🦅⚽pic.twitter.com/hgiVMiYB0U