هدف الأهلي الأول أمام البنك الأهلي - أنتوني موديست (الدوري المصري)
الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 22:22
أنتوني موديست يسجل رابع أهدافه بقميص الأهلي (3 في الدوري - هدف في السوبر المصري)— FilGoal (@FilGoal) March 12, 2024
موديست سجل في آخر ثلاث مشاركات بمسابقة الدوري أمام كل من الجونة وبلدية المحلة والبنك الأهلي 🔴🦅⚽pic.twitter.com/hgiVMiYB0U
هدف الأهلي الأول أمام البنك الأهلي - أنتوني موديست (الدوري المصري)
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